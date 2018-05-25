نصر الله: العقوبات الأمريكية لن تؤثر على عملية تشكيل الحكومة اللبنانية

أعلن أمين عام حزب الله اللبناني، حسن نصر الله، أن العقوبات الأمريكية - الخليجية الأخيرة لن تؤثر على عملية تشكيل الحكومة اللبنانية.

وقال نصر الله في كلمة تليفزيونية، ألقاها اليوم الجمعة، أن مسألة العقوبات لن تؤثر على عملية تشكيل الحكومة اللبنانية وسبق أن وضعنا على لوائح الإرهاب الخليجية ولم تؤثر على مسألة دخولنا إلى الحكومات اللبنانية"، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأضاف: "البعض يقول إن حزب الله يستعجل بتشكيل الحكومة خوفا مما هو آت وهنا أقول لهم أنتم مخطئون لأننا لا نخاف من التطورات في المنطقة وبالعكس نحن لسنا قلقين من التطورات وإنما نحن نريد إتمام التشكيل بسرعة لأن في ذلك مصلحة عامة للبنان".

ورحب نصر الله "بسرعة انتخاب رئيس المجلس النيابي وتكليف رئيس الحكومة بتشكيلها"، لافتا إلى أن تشكيل الحكومة يحتاج إلى "جهد وتعاون من كل القوى".

وأكد أن حزب الله، لم يضع شروطا، إنما يتطلع إلى حكومة جادة وجدية، يتمثل فيها أوسع تمثيل للقوى السياسية والكتل النيابية، على أن تأتي هذه القوى والكتل ببرامجها الانتخابية، لأن هناك مساحات مشتركة في هذه البرامج".

وأضاف نصر الله: "في الحكومة سنؤكد على إيجاد وزارة تخطيط ونحن لم نطلب وزارة سيادية"، مشيرا إلى أن الوزارة التي ستعطى للشيعة محسوم أنها من حصة حركة أمل وسيكون لنا وجود فاعل في الحكومة وسنتفق مع حركة أمل على توزيع الحقائب فيما بيننا ولن يكون هناك أي خلاف.

وشكر نصر الله، الجيش اللبناني والقوى الأمنية وفصائل المقاومة الفلسطينية والجيش السوري وإيران، معتبرا أن هؤلاء جميعا شاركوا في صنع هذا الإنجاز بشتى السبل وصولا لتحقيق الانتصار على العدو في العام 2000، في إشارة إلى سحب إسرائيل قواتها من جنوب لبنان عام 2000.

وأكد أنه بفضل كل هذه التضحيات تحقق الانتصارعلى الرغم من عدم وجود أي تكافؤ بالفرص والإمكانات، موضحا أن هذه الإمكانات كانت متواضعة جدا من حيث العديد والعتاد والأسلحة سواء من حيث النوعية أو الكمية.