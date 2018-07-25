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البرلمان يمنح الثقة لحكومة «مدبولي»

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قبل مباراة كروية بينهما.. 6 مشاهد لعودة العلاقات الإثيوبية الإريترية

قبل مباراة كروية بينهما.. 6 مشاهد لعودة العلاقات الإثيوبية الإريترية

إصابة شخصين سقطا من قطار سوهاج أثناء هروبهما من الحر والزحام

إصابة شخصين سقطا من قطار سوهاج أثناء هروبهما من الحر والزحام

احتفالا بمرور 100 عام.. البابا تواضروس عن مدارس الأحد: تعلم حب الوطن

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أطباء يشرحون الإسعافات الأولية لمصابي "لدغات الثعابين"

أطباء يشرحون الإسعافات الأولية لمصابي "لدغات الثعابين"

البيت الأبيض يتكتم على مكالمات ترامب الهاتفية

البيت الأبيض يتكتم على مكالمات ترامب الهاتفية

حزب الحكومة الباكستانية المنتهية ولايتها "يرفض" نتائج الانتخابات

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من "فوتوشوب" لـ"ألوان ميه".. حكاية حمار وحشي "مفبرك" بالحديقة الدولية

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