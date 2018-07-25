إصابة شخصين سقطا من قطار سوهاج أثناء هروبهما من الحر والزحام

شهدت محطتا سكك حديد المراغة وشندويل البلد بسوهاج، منذ قليل، سقوط شخصين من القطار رقم 993 مميز "الأقصر – القاهرة"، مما نتج عنه إصابتهما بإصابات خطيرة بأنحاء الجسم، وجرى نقلهما لمستشفى سوهاج الجامعي للعلاج، وأشارت التحريات الأولية إلى أنهما كان يقفان على باب القطار هربًا من ارتفاع درجات الحرارة داخل القطار.

كان اللواء عمر عبد العال، مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد أثناء مرور القطار رقم 993 مميز "الأقصر – القاهرة" بمحطة سكك حديد شندويل البلد سقط منه باسم طلعت محمد أحمد، أثناء وقوفه على باب إحدى العربات، مما نتج عنه إصابته بجروح وكسور متفرقة بالجسم، وأثناء مرور القطار بمحطة سكك حديد المراغة سقط منه كريم عزت، مما نتج عنه إصابته بجروح متفرقة، وجرى نقل المصابين في حالة حرجة لمستشفى سوهاج الجامعي للعلاج.

وأشارت التحريات إلى أن سبب الحادث الزحام الشديد داخل القطار وارتفاع درجات الحرارة، ووقوف بعض الركاب على الأبواب الخاصة بالقطار.