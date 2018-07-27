قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن اختيار جامعة القاهرة لإقامة مؤتمر الشباب له دلالة كبيرة لما لها من رمزية كمحراب للعلم، حيث أعلن الرئيس أن الفترة المقبلة هي فترة بناء الإنسان المصري.

وأوضح راضي، في مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc" مع الإعلامي أسامة كمال على قناة "dmc" أن الغد سيشهد أول مؤتمر شباب في الفترة الرئاسية الثانية.

وتابع أن وزيرة الصحة ستشرح في إحدى الجلسات منظومة التأمين الصحي الجديد، وكذلك ستتحدث عن مشروع علاج فيروس "سي" والمسح الطبي الأكبر في التاريخ لعدد 45 مليون مواطن، وكذلك مشروع إنهاء قوائم الانتظار بالنسبة للعمليات.