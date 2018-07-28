السيسي: "إحنا الوحيدين في العالم اللي عملنا بنك معرفة"

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الإصلاح عملية تقوم بها الحكومة والمجتمع "لو مكنش في ثقة من المجتمع في قدرات القائم بالإصلاح وعدم خوف واطمئنان، هيبقى في مشكلة كبيرة".

وتابع السيسي، خلال كلمته بجلسة استراتيجية تطوير التعليم في الدورة السادسة من المؤتمر الوطني للشباب، المنعقد الآن، بجامعة القاهرة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن حكايته مع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم بدأت منذ 5 سنوات، حين كان أمينا عاما للمجالس المتخصصة.

وأردف: "لما قولتله تعالى من 3 سنين كان رافض، وده مش تخلي ولكن تحسب، هو شايف إننا محتاجين نصلح بس يا ترى إحنا مستعدين ندفع تكلفة الإصلاح ولا لأ، لغاية ما أحرجته على الهوا وعرضت عليه يمسك معانا ويشتغل في المشروع ده وجه".

وأوضح أن بنك المعرفة هو أول ما أطلق في نظام التعليم الجديد، في يناير 2016 "ومع ذلك أتحدث مع أسر ولا أجد أن لديهم معرفة بحجم بنك المعرفة"، مضيفا: "إحنا الوحيدين في العالم اللي عملنا بنك معرفة في العالم، لكل حامل موبايل مصري".

وانطلقت فعاليات المؤتمر الوطني السادس للشباب، اليوم، بجامعة القاهرة تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومشاركة أكثر من 3 آلاف شاب من مختلف المحافظات.

وتشهد جلسات المؤتمر، وعلى مدى يومين، مناقشة مجموعة من أبرز القضايا والموضوعات والملفات الملحة المطروحة على أجندة الدولة المصرية، والتي تشغل بال المواطنين وتحتل حيزًا مهمًا من اهتماماتهم.