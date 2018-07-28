"الرئيس استلم البلد في حالة صعبة، وقدر يتخطى بيها لمراحل مفرحة، أنا كان نفسى أقابله وأقوله شكراً على أنك حافظت على مصر، وأنك بتهتم بالتعليم وجلعته قضية أمن قومي".. بهذه الكلمات عبرت سامية سعد أحمد غراب، الطالبة بمدرسة فوة الثانوية الفنية الزراعية بكفر الشيخ، على المركز الأول في دبلوم المدارس الثانوية الفنية الزراعية نظام 3 سنوات، بمجموع 501 درجة بنسبة نجاح 91.09% عن سعادتها بعد دعوتها لمؤتمر الشباب السادس.

وتقول سامية: "فخورة بتوجيه الدعوة لي بحضور المؤتمر، وبشرح الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، لنظام التعليم الجديد، لكنه لم يستفيض في شرح نظام التعليم الفني، وكنت أتمنى أن يشرحه للمواطنين كي يعلموا أن هناك اهتمام به لأنه أساس تقدم البلد، لأننا بلد زراعي فلابد أن يتم تطويره بما يتناسب مع طبيعة البلد".

وتضيف: "كنت أتمنى أن يكرمني وزير التربية والتعليم، بعد تفوقي، لكنه لم يكرمني وأسعدتني دعوة الرئيس وحضوري تكريمه لي".

وانطلقت فعاليات المؤتمر الوطني السادس للشباب، اليوم، بجامعة القاهرة تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومشاركة أكثر من 3 آلاف شاب من مختلف المحافظات.

وتشهد جلسات المؤتمر، وعلى مدى يومين، مناقشة مجموعة من أبرز القضايا والموضوعات والملفات الملحة المطروحة على أجندة الدولة المصرية، والتي تشغل بال المواطنين وتحتل حيزًا مهمًا من اهتماماتهم.