كرم الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، عددًا من شباب الجامعات المصرية المبدعين والمتميزين، خلال الجلسة الختامية للمؤتمر الوطنى السادس للشباب، وكان من بينهم منتصر العطار، قائد فريق طلاب كلية الهندسة بجامعة حلوان عن مشروعهم الدراجة الذكية.

يتكون الفريق من 6 أعضاء في مرحلة البكالريوس بقسم هندسة الميكانيكا بكلية الهندسة بجامعة حلوان، ويضم عددا من زملاء العطار، وهم مؤمن محمد، شيماء حسين، محمود مدحت، محمود محرم، وأحمد منير.

وعن فكرة المشروع، قال العطار لـ"الوطن"، إنه وفريقه فكروا في وسيلة مواصلات بديلة للسيارة، لذلك اتجهوا لعمل الدراجة العادية ولكن مع التطوير فيها، حيث قاموا بعمل "موتور" ونظام كهربائي يعطي 5 أنظمة للقيادة، بحيث يمكن قيادتها مثل أي دراجة عادية أو على شكل "سكوتر كهربي"، بواسطة "الموتور" الملحق بها.

وأوضح قائد فريق "هندسة حلوان"، أن السرعة القصوي للدراجة من 30 إلى 50 كيلومترا في الساعة، لافتا إلى أن الفريق ابتكر في صناعة الدراجة نفسها بتقنيات لم تكن موجودة في مصر من قبل.

ولفت إلى أن المشروع حصل على المركز السادس من أصل 350 مشروعا في مسابقة بجامعة حلوان، ثم تم تكريمهم من قبل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، في مؤتمر صحفي.

وفي حديثه عن كواليس تكريم السيسي له، أوضح أن وزارة التعليم العالي أعلمتهم بإمكانية حضورهم للتكريم في مؤتمر الشباب، واصفا شعور الوقوف أمام رئيس الجمهورية، نيابة عن فريقه، والتكريم منه بصفة شخصية بـ"الرائع"، خاصة بعد المجهود الذي بذله مع فريقه، والعمل المتواصل الذي كُلل بهذا التكريم والنجاح، متابعا: "شعور الإرهاق والتعب انتهى بمجرد صعودي علي منصة التتويج أمام الرئيس".

وأضاف العطار أنه استغل فرصة وقوفه أمام السيسي، ووضح له آماله في تنفيذ المشروع واستمرار العمل عليه، مؤكدا أن الرئيس أعطاه دفعة إيجابية وطمأنه أن المشروع سوف يتم تنفيذه، واستكمل: "استفدت كثيرا من المؤتمر على المستوي السياسي، ومعرفة الخطط والمشاريع التي تنجز داخل البلاد".

واختتم قائد فريق "هندسة حلوان"، أنه وفريقه لن يتوقفوا عند هذا المشروع بل أنه ينتظر تنفيذ المشروع، ويبحثون عن ممول له، حتى تتحقق آمالهم بخروج المنتج مصري 100% وبنفس المواصفات العالمية.