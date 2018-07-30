أجرت محافظة الفيوم، قرعة علنية، اليوم، لتسليم عقود 20 سيارة "سيرفيس" جديدة، لخدمة مختلف خطوط السيارات الداخلي بمدينة الفيوم، بحضور اللواء ممتاز فهمي، سكرتير عام المحافظة، نائبا عن محافظ الفيوم.

وطالب سكرتير عام المحافظة، جميع الفائزين في القرعة، بأن يكونوا واجهة مشرفة للمحافظة، من خلال الالتزام بالآداب العامة، وقواعد المرور للحفاظ على سلامتهم وسلامة المواطنين.

وقال محافظ الفيوم، في بيان صحفي، اليوم، إن إجراءات القرعة تمت بصورة علنية أمام جميع المتقدمين ضماناً للشفافية والعدالة، وأنه تقدم للحصول على السيارات الجديدة 660 متقدما، اختير 20 من بينهم عن طريق القرعة العلنية، بحضور ممثلين عن إدارة المواقف والنقل الجماعي، والتفتيش المالي والإداري بالمحافظة، والشؤون القانونية، وجمعية نقل الركاب، ونقابة النقل البري.

وأضاف محافظ الفيوم، أن السيارات الجديدة تشمل 10 سيارت لخط سير 8، و10 سيارات أخرى بواقع سيارة واحدة لكل خط من الخطوط، وأنه تم اختيار 5 من المتقدمين كاحتياطي في حالة عدم استيفاء أحد من الفائزين في القرعة، الإجراءات المطلوبة، وأوضح أن السيارات الجديدة تسهم في التيسير على المواطنين، وفتح مجالات جديدة من فرص العمل للشباب.