وجه الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم، بالبدء في نقل السلع الاستراتيجية مثل القمح من الموانئ البحرية إلى القاهرة ومحافظات الوجه القبلي باستخدام وحدات شركة السكر عبر نهر النيل.

ومرّ الفوج الأول من هويس "فم النوبارية" أمس الخميس، متجهًا إلى ميناء الإسكندرية، لتحميل القمح والتفريغ في "صوامع إمبابة"، بهدف زيادة حجم المنقول عبر نهر النيل، بعد أن كانت الوحدات تحمل سابقًا "مولاس" فقط وهذه أول تجربة لها في نقل وتحميل القمح.

وتلقى التعليمات كل من محمد عبدالرحيم، رئيس مجلس إدارة شركة السكر والصناعات التكامليه المصرية وعضويه الجهات المختصة، والمهندس محسن عزمي، رئيس الادارة المركزية للشؤون الملاحية بالنقل النهري، والمهندس إسماعيل حسن إمام، مدير المكتب الفني بالنقل الفني.