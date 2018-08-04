شيع الآلاف من مدينة المطرية بمحافظة الدقهلية، الليلة، جنازة إسلام نعمة الله محمد جمعة الخضيري، المعروف بـ"إسلام الخضيري" أحد مصابي حادث طريق بورسعيد يوم الأحد الماضي ليرفع عدد ضحايا الحادث إلى 12 شابا.

خرجت الجنازة من مسجد عائلة الريس بالمطرية وسط حالة من الحزن الشديد بين أهالي المطرية.

وأصيب المتوفي بكسر فى الرقبة ونزيف بالكبد وأجريت له عملية استئصال للطحال وترقيع في الكبد وتم نقله من المستشفى الأميري ببورسعيد إلى المستشفى الدولي بالمنصورة.

يذكر أن الحادث قد وقع إثر حادث تصادم بين سيارة ميني باص وسيارة نقل يوم الأحد الماضي، في مدخل مدينة بورسعيد عند الكيلو 23، ما تسبب في وفاة 11 عاملا وإصابة 16 آخرين ما يزالون يتلقون العلاج في مستشفيات المنصورة وبورسعيد.