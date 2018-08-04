أبدى رئيس جمهورية جنوب السودان سلفا كير ميارديت، عن رغبته في لعب دور إيجابي لتقريب وجهات النظر بين الأطراف المتحاربة في السودان.

وقال في حديثه لعدد من الصحفيين من جنوب السودان بجوبا أمس الجمعة، إنه مستعد للتوسط بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة التى تحارب الحكومة في النيل الأزرق وجبال النوبة ودارفور من أجل تحقيق السلام،وفقا لما ذكره "راديو تمازج".

وأشار كير، إلى أن تحقيق السلام في جنوب السودان واستمرار الحرب في جمهورية السودان لا يحقق الاستقرار الكامل، مبيناً ان اتهامات الخرطوم لجوبا بدعم الحركات المسلحة السودانية تسببت في عدم توسط بلاده في الفترات الماضية.

وفي سياق منفصل، أكد الرئيس كير، التزامه بتنفيذ إتفاقية السلام حال التوقيع عليه هذا الشهر بين الحكومة والجماعات المعارضة، مبيناً ان هذا اتفاق جنوب السودان لن ينهار وسوف يتم تنفيذه، مبيناً أن هنالك الإرادة السياسية من حكومته لتنفيذ الاتفاق، وطالب سلفاكير، جميع الأطراف حال توقيعهم على الإتفاقية بالالتزام بها ، مشيداً بجهود الحكومة السودانية برئاسة الرئيس عمر البشير ، في جمع الأطراف للتوصل إلى اتفاق سلام في وقت قصير.