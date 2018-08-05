عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً اليوم حضره الدكتور هشام عرفات، وزير النقل ومسئولو هيئة السكة الحديد، لمناقشة واستعراض متطلبات تحسين مستوى السلامة والخدمة في مرفق السكك الحديدية حتى عام 2020.

وفي بداية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على رفع كفاءة السكك الحديدية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة من خلالها سواء ما يتعلق بنقل الركاب أو البضائع، مشيراً إلى ما يمثله هذا المرفق الحيوي من أهمية كبيرة في قطاع النقل.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن سلامة المواطنين وكذا رفع مستوى الخدمات المقدمة، مؤكداً على مسئولية هيئة السكك الحديدية عن ذلك.

وأشار مدبولي إلى ضرورة التعامل بشفافية مع مختلف المشكلات داخل مرفق السكك الحديدية ومحاسبة أي مخطئ أو مهمل أو متقاعس بشدة، مؤكداً أهمية ترسيخ وبناء ثقافة الالتزام للعاملين في هذا القطاع، وفي حالة وجود أي مشكلة في أي قطار فلا يسمح بخروجه مع سرعة الاعتذار للمواطنين، وهذا أسلم لتفادي وقوع أي حادث.

وخلال الاجتماع ، قدم وزير النقل عرضاً حول الوضع الراهن لمرفق السكة الحديد والمشكلات التي تواجه هذا المرفق الحيوي والتي يمكن إجمالها في تقادم البنية التحتية وأساطيل الجر والعربات للعمر الافتراضي، بالاضافة إلى ارتفاع تكاليف الصيانة والتشغيل، ووجود نقص في العمالة الفنية.

وأشار وزير النقل إلى وجود 791 جراراً منها 389 جراراً تجاوز عمره الأربعين عاماً، ووجود 3012 عربة للركاب منها 1698 عربة تجاوز عمرها الأربعين عاماً، هذا فضلاً عن 3271 عربة بضائع تجاوز عمرها الأربعين عاماً من أصل 8581 عربة.

وأوضح أن الهيئة تقوم بتشغيل 836 رحلة على مدار الــ 24 ساعة في اتجاهي الوجه القبلي والبحري لنقل الركاب والبضائع.

وأشار الدكتور هشام عرفات إلى عدد من المشروعات الجاري تنفيذها حاليا داخل مرفق السكك الحديدية باجمالي استثمارات تقدر بـ56 مليار جنيه، وأبرزها تصنيع وتوريد 100 جرار وإصلاح 81 جراراً بالتعاون مع شركة "جنرال إلكتريك الأمريكية"، بالاضافة إلى تحديث نظم الإشارات لمسافة تصل إلى 1000 كيلومتر بالخطوط الرئيسية للشبكة، وتطوير 1089 مزلقاناً من اجمالي عدد 1332 مزلقاناً، فضلاً عن تطوير وتحسين 181 محطة من إجمالي 707 محطات.

وأوضح الوزير أن الاجراءات العاجلة لتحسين مستوى السلامة والخدمة حتى عام 2020، تتضمن دراسة إيقاف مؤقت لعدد إضافي من الرحلات على الخطوط ذات الكثافة العالية لتوفير الوقت الكافي لأعمال صيانة السكك وتنفيذ مشروعات تطوير نظم الاشارات، فضلاً عن دراسة إضافة وسيلة أمان لأجزاء "بواجى العربات UIC"، لمنع سقوط أي أجزاء من "بواجي العربات".

وفي هذا الصدد، تمت الاشارة إلى أنه تم تعديل عدد من العربات وجار الاستعداد لتعديل باقي العربات، هذا فضلاً عن انشاء مجموعات جودة "Quality Control" بجميع الورش والأحواش للمرور على الجرارات والعربات بعد انتهاء أعمال الصيانة والوقوف على مدى صلاحية العربات للتشغيل.

وأكد عرفات أن الإجراءات العاجلة لتحسين مستوى السلامة والخدمة تتضمن أيضاً رفع كفاءة العنصر البشري طبقا للخطط التدريبية التي تنفذ بمواقع العمل ومراكز التدريب، فضلاً عن اتخاذ عدد من الإجراءات لسد عجز الوظائف الحرجة المتعلقة بالسلامة خلال الفترة "2018-2020".

وأوضح الوزير أن المتطلبات العاجلة لتحسين مستوى السلامة والخدمة حتى عام 2020، تقدر بحوالي 5.6 مليار جنيه تتعلق بصيانة الوحدات المتحركة وتطوير البنية الأساسية والمحطات، هذا بالإضافة إلى تحديث نظم المراقبة.