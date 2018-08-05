استقبلت البلاد صباح اليوم رئيس الوزراء الصومالي حسن علي خيري الذي وصل الخرطوم للمشاركة في مراسم التوقيع النهائي علي إتفاق السلام الخاص بقضايا الحكم وقسمة السلطة والترتيبات الأمنية بين الفرقاء الجنوبيين والتي ستجري بحضور ومشاركة إقليمية ودولية منتصف ظهر اليوم بقاعة الصداقة بالخرطوم، وكان في استقباله بمطار الخرطوم الدكتور فضل عبد الله فضل وزير رئاسة الجمهورية وعدد من السادة الوزراء وكبار المسئولين لدي وصوله مطار الخرطوم الدولي، ويرافق رئيس الوزراء الصومالي عدد من الوزراء.

وكان كل من رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت ورئيس دولة كينيا اوهورو كينياتا وصلا الخرطوم صباح اليوم للمشاركة في الاحتفال.

جدير بالذكر، ان الوساطة السودانية لرعاية هذه المفاوضات جاءت بناءً علي تفويض من قمة الإيقاد الإستثنائية في الحادي والعشرين من يونيو المنصرم حيث تم تكليف الرئيس السوداني عمر البشير، لقيادة مبادرة وجولة ثانية من جولات التفاوض المباشر بين رئيس دولة جنوب السودان سلفاكيرميارديت ود.رياك مشار الزعيم الجنوبي حول القضايا العالقة بشأن الحكم والترتيبات الأمنية، وكانت الاطراف المعنية من دولة جنوب السودان قد وقعوا في الخرطوم إعلان الخرطوم في السابع والعشرين من يونيو وأعقبه التوقيع علي إتفاق الترتيبات الأمنية في السادس من يوليو الماضي ومن ثم التوقيع بالأحرف الأولي علي اتفاقية الحكم وقسمة السلطة في الخامس والعشرين من يوليو المنصرم.