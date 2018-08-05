وصل الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر قيلي إلى الخرطوم، صباح اليوم، و كان في استقباله المشير عمر البشير رئيس الجمهورية وعدد من كبار المسئولين بالسودان، وتأتي زيارة الرئيس قيلي للخرطوم للمشاركة في مراسم التوقيع على الاتفاق النهائي لسلام دولة جنوب السودان، وفقا لما ذكرته وكالة انباء السودان "سونا".

ويشهد الرئيس الجيبوتي ضمن عدد من الرؤساء الأفارقة مراسم التوقيع النهائي علي إتفاق السلام الخاص بقضايا الحكم وقسمة السلطة والترتيبات الأمنية بين فرقاء دولة جنوب السودان ظهر اليوم بقاعة الصداقة بالخرطوم

جدير بالذكر، أن الوساطة السودانية لرعاية هذه المفاوضات جاءت بناءً علي تفويض من قمة الإيقاد الإستثنائية في الحادي والعشرين من يونيو المنصرم حيث تم تكليف الرئيس السوداني عمر البشير، لقيادة مبادرة وجولة ثانية من جولات التفاوض المباشر بين رئيس دولة جنوب السودان سلفاكيرميارديت ود.رياك مشار الزعيم الجنوبي حول القضايا العالقة بشأن الحكم والترتيبات الأمنية، وكانت الاطراف المعنية من دولة جنوب السودان قد وقعوا في الخرطوم على إعلان الخرطوم في السابع والعشرين من يونيو وأعقبه التوقيع علي إتفاق الترتيبات الأمنية في السادس من يوليو الماضي ومن ثم التوقيع بالأحرف الأولي علي اتفاقية الحكم وقسمة السلطة في الخامس والعشرين من يوليو المنصرم.