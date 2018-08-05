طالب البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بعدم الاستغناء عن مقر السفارة المصرية في الفاتيكان، الذي تؤجره وزارة الخارجية المصرية بمبلغ مرتفع.

وقال البابا في افتتاحية مجلة الكرازة الناطقة بلسان الكنيسة القبطية الأرثوذكسية: "السفارة المصرية في الفاتيكان موجودة في موقع فريد يليق بمصر، وهو قصر مؤجر بإيجار مرتفع، وغالبا الاستغناء عنه لا يكون في صالح العلاقات القوية التي تربط مصر بالفاتيكان ودولة إيطاليا".

والافتتاحية التي حملت عنوان: "لقاء باري المسكوني"، والتي تحدث فيها البابا عن زيارته الأخيرة إلى إيطاليا والفاتيكان، كشف البابا، أن دولة أخرى لم يكشف عن اسمها قد تشتري المقر المؤجر للسفارة المصرية، قائلا: "تلك الدولة لا يليق لها أن تكون في ذلك الموقع الذي تستغله السفارة المصرية والذي يزوره بابا روما سنويا".