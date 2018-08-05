قال أحمد خيري، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إن الدكتور طارق شوقي بالتعاون مع لجنة الخطة والموازنة يعملان على زيادة الرواتب الخاصة بالمعلمين.

وأضاف خيري، في حوار لبرنامج "رأي عام" على قناة "TEN"، مساء اليوم، أن التابلت الخاص بالطلاب في المدارس سيكون قاصرًا على بنك المعرفة فقط، والمناهج الخاصة بالطالب، ولن يتمكن من الدخول على مواقع التواصل الاجتماعي من خلاله، متابعًا: "لدينا إجراءات احترازية بأجهزة التابلت الخاصة بالطلاب".

وأوضح خيري، أن كثافة الطلاب مرتفعة جدًا في 4 محافظات فقط، وباقي الـ27 محافظة ليس لديهم أي كثافات، وأن علاج الكثافات ببناء 19 ألف فصل جديد يدخلون الخدمة العام المقبل، وملء الفراغات، ودخل القطاع الخاص لبناء فصول في المدارس الخاصة.