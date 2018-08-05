قال الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن قرار خفض عدد أيام العمل سيكون مقتصرًا على بعض المؤسسات الحكومية فقط.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "ندرس زيادة عدد ساعات العمل في المؤسسات التي يتعامل موظفوها بشكل مباشر مع المواطنين مثل مصلحة الشهر العقاري".

وتابع: "القرار ما زال قيد الدراسة ويحكمنا إطار تشريعي، فمثلًا حدد القانون 42 ساعة في الأسبوع كحد أقصى لساعات العمل، وللقرار أيضًا عدة جوانب اجتماعية واقتصادية وثقافية أخرى".

وكانت "الوطن" انفردت في عدد أمس السبت، بدراسة مقترح الحكومة بتقليص عدد أيام عمل موظفى الجهاز الإدارى للدولة، دون المساس بأجورهم، فى خطوة لترشيد الإنفاق، وتخفيف حدة الازدحام المرورى. وحصلت «الوطن» على نص قرار يتضمن تكليفاً