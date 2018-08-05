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الحر يرفع الوفيات بأوروبا لأعلى معدلاتها في 15 عاما

الحر يرفع الوفيات بأوروبا لأعلى معدلاتها في 15 عاما

أبوحمزة المصرى لـ«ترامب»: واجِه أعداءك أيها النبيل

أبوحمزة المصرى لـ«ترامب»: واجِه أعداءك أيها النبيل

"زراعة الوادي الجديد" تستخرج 41 موافقة فنية لإنشاء حظائر ماشية

"زراعة الوادي الجديد" تستخرج 41 موافقة فنية لإنشاء حظائر ماشية

إمام مسجد يفارق الحياة لحظة استيقاظ ميت كان يغسله

إمام مسجد يفارق الحياة لحظة استيقاظ ميت كان يغسله

محافظة الإسكندرية تناقش إنشاء مشروعات للشباب مع صندوق "تحيا مصر"

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الحكومة من «شرم الشيخ»: توجيه «الوفر المالى» لتحسين الخدمات

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بالمطرية.. أطفال "اشتغلوا في الاستثمار": "بنبيع البخت في ورقة كراسة"

بالفيديو| أمين الفتوى بـ"الإفتاء" يشرح مناسك الحج بالتفصيل

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إيناس شلتوت تقدم نصائح لمرضى "السكر" خلال أداء فريضة الحج

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