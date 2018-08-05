قدم أحمد كمال، معاون وزير التموين، اعتذارًا لحاملي البطاقات التموينية في محافظات القاهرة والجيزة والغربية وكفر الشيخ، بسبب بطء صرف المقررات التموينية منذ 48 ساعة.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن وزير التموين الدكتور علي مصيلحي يتابع مستحدات الوضع باستمرار، لافتًا إلى أن سبب الأزمة يرجع إلى قيام أحد الشركات المسؤولة عن صرف المقررات التموينية بتحديث النظام.

وناشد متحدث التموين، المواطنين لانتظار 48 ساعة أخرى، موضحًا أنه الموعد النهائي لحل أزمة بطئ صرف السلع التموينية، ومؤكدًا على أن الوزارة ستطلع المواطنين على كل مستجدات التي تخص صرف المقررات التموينية.