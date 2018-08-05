قال الدكتور حنفي جبالي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن المحكمة تقف إلى جانب حقوق الإنسان والمواطن ولا علاقة لها بالجهات التنفيذية، معقبًا: "لو حد هيزعل مننا يبقى السلطة".

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن عدد القضايا التي حكمت فيها المحكمة ضد الحكومة أكثر من القضايا الأخرى التي حكمت فيها.

وتابع: "لا نعترف بالدعاوى المباشرة، لأن المواطن لو لجأ إلى الدستورية العليا، فلن تستطيع أن تؤدي العمل، ويجب أن يلجأ إلى محكمة الموضوع والقضاء المدني والجنائي، ثم يدفع محاميه بعدم دستورية النص".

وأوضح: "رسوم اللجوء للمحكمة الدستورية هزيلة وتبلغ قيمتها 25 جنيهًا فقط".