قال الدكتور حنفي جبالي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن المحكمة تراقب دستورية القانون، موضحًا أنها "حامية الدستور".

وأضاف جبالي، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسؤوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن "المحكمة لا تستطيع التحكم بعدم دستورية أي قانون، حتى لو ارتأت أن فيه عوارًا دستورية إلا بعد تلقيها دعوى قضائية"، معقبًا: "كل قانون موجود صحيح وسليم إلى أن تقضي المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريته".

وتابع: "الأحكام القضائية والدستورية تطبق بأثر رجعي يرتد أثره إلى الماضي منذ صدوره والعمل به، ما عدا الضرائب التي يعمل بأحكامها منذ صدور لحظة الحكم".

وأوضح: "للمحكمة الدستورية العليا سلطة تقديرية لمراعاة الظروف الانتقالية أو الاقتصادية أو حقوق الأفراد".