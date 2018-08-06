افتتح الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ دمياط، مساء اليوم، معرض "ديارنا رأس البر" المقام بشارع كورنيش النيل على مساحة 500 متر مربع بمشاركة 60 عارضًا من محافظات دمياط والقاهرة وسوهاج وأسيوط والوادي الجديد وكفر الشيخ والفيوم والقليوبية وشمال وجنوب سيناء وأسوان بالإضافة إلى مشاركة الشركة القابضة للغزل والنسيج.

ويستمر المعرض حتى 18 أغسطس الحالي وتفقد المحافظ المعروضات من منتجات الأسر المنتجة والتى تضم المفروشات بأنواعها والمنتجات السيناوية واليدوية والأكسسوارات والملابس ومفارش الكروشيه واللاسيه ومنتجات السجاد والكليم والصدف والخزف والتحف بالإضافة إلى المصنوعات الجلدية.

وأشاد طه، بجودة المعروضات العالية وأسعارها المناسبة مناشدًا أبناء المحافظة ورواد مدينة رأس البر بزيارة المعرض والذى يقدم عروضًا مميزة يومي الخميس والجمعة.

وأضاف المحافظ افتتاح ديارنا بمدينة رأس البر يأتى في إطار سلسلة المعارض التي تقوم بها وزارة التضامن الاجتماعي بكافة محافظات الجمهورية لما تحظى به هذه المنتجات من مكانة كبيرة ولما تحققه من نسب مبيعات عالية.