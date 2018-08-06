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بينها التجسس والاغتيالات.. تعرف على استخدامات الطائرة بدون طيار

بينها التجسس والاغتيالات.. تعرف على استخدامات الطائرة بدون طيار

عاجل| بومبيو: واشنطن ستضع العقوبات على إيران قيد التطبيق

عاجل| بومبيو: واشنطن ستضع العقوبات على إيران قيد التطبيق

رئيس المحكمة الدستورية: أنصفنا امرأة مسيحية وأتباعا للطائفة اليهودية

رئيس المحكمة الدستورية: أنصفنا امرأة مسيحية وأتباعا للطائفة اليهودية

رئيس "الدستورية العليا" عن "إعلان مرسي": "لا نأبه لمثل هذه الأمور"

رئيس "الدستورية العليا" عن "إعلان مرسي": "لا نأبه لمثل هذه الأمور"

بحضور "فايق".. "العربية لحقوق الإنسان" تكرم 40 طالبا سوريا متفوقا

بحضور "فايق".. "العربية لحقوق الإنسان" تكرم 40 طالبا سوريا متفوقا

الأحد.. شباب بنها يطلقون "أوبن داي العيد"

الأحد.. شباب بنها يطلقون "أوبن داي العيد"

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توقعات "الأرصاد" لطقس الإثنين: حار والعظمى بالقاهرة 36 درجة

توقعات "الأرصاد" لطقس الإثنين: حار والعظمى بالقاهرة 36 درجة

فيديو| صحفي بـ"الوطن": دراسة خفض أيام العمل تنتهي مطلع سبتمبر المقبل

فيديو| صحفي بـ"الوطن": دراسة خفض أيام العمل تنتهي مطلع سبتمبر المقبل

"أبوالهول" جديد في الأقصر.. وخبراء: "عندنا منه كتير"

"أبوالهول" جديد في الأقصر.. وخبراء: "عندنا منه كتير"

أزمات تواجه موسم دراما 2019.. خلافات حول زيادة الأجور بنسبة 25%

أزمات تواجه موسم دراما 2019.. خلافات حول زيادة الأجور بنسبة 25%

9 فئات معفاة من الضريبة العقارية

9 فئات معفاة من الضريبة العقارية

لماذا صدر قرار تجريد راهب "أبو مقار" بخط يد البابا تواضروس؟

لماذا صدر قرار تجريد راهب "أبو مقار" بخط يد البابا تواضروس؟

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