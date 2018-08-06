كشف الفنان طلعت زكريا حقيقة ما قاله في حوار صحفي، بأن الرئيس السابق حسني مبارك دفع 8 ملايين جنيه من ماله الشخصي لعلاجه.

وأضاف زكريا، خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامي جابر القرموطي في برنامجه "مانشيت القرموطي"، المذاع عبر فضائية "النهار"، أنه تلقى علاجه في أحد مستشفيات فرنسا، وتقرر نقله للفندق نظرًا لسوء حالته وتوقع وفاته، خاصة بعد نقله للفندق ليلقى حتفه هناك.

وأوضح زكريا أنه نقل للفندق بالفعل وكان ينتظر الموت، وفوجئ بثلاثة أشخاص يرتدون بدل رسمية، ونقلوه بطائرة مكتوب عليها رئاسة جمهورية مصر العربية ومنها لمستشفى قصر العيني.

ولفت زكريا إلى أنه تلقى العلاج في مستشفى القصر العيني، مؤكدا أن مدير مستشفى القصر العيني أخبره بأن الرئيس محمد حسني مبارك دفع مصاريف المستشفى الفرنسي، وأنه نقل لقصر العيني بناء على تعليماته، وأنه دفع تكاليف علاجه في قصر العيني من "جيبه" الشخصي أيضًا.