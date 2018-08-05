قال الدكتور حنفي جبالي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن "المحكمة تنحاز لأحكام الدستور والقانون، بغض النظر عن رضاء المواطنين أو الحكومة".

واستدل جبالي، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسؤوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، بعدد من الوقائع للحديث عن استقلالية المحكمة الدستورية، حيث ذكر منها، أن المحكمة قضت بعدم دستورية قانون "العزل السياسي" الذي كان يحرم المحسوبين على أحزاب ما قبل ثورة يوليو من ممارسة حقوقهم السياسية، بالإضافة إلى رفض المحكمة نص قانون "حرمان معارضي اتفاقية كامب ديفيد" من حقوقهم السياسية.

وأضاف: "في عهد الرئيس المبارك أصدرنا أحكامًا بحل مجلس الشعب مرتين ومع ذلك لم يغضب مبارك، بعكس ما حدث في عهد الإخوان عندما قضت المحكمة بحل مجلس الشعب".