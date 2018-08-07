قال أسامة مخيمر، رئيس الإدارة المركزية للمعاملات التجارية بوزارة التموين، إن للمواطن حق إعادة السلع المعيبة للمحل الذي اشترى منه، دون وجود أي مساس به، موضحًا أن 90% من التجار يعيدون البضائع، وأن من يخالف قانون الاسترجاع والاستبدال يغرم على الفور.

وأضاف في حوار لبرنامج "رأي عام" على قناة "TEN" مساء اليوم، أن الوزارة حريصة على خروج بضائع مطابقة للمواصفات وأسعار مناسبة، وأن هناك قانون يضبط عبارة "البضاعة لا ترد ولا تستبدل"، ومن حق المواطن استرجاع المنتج إذا وجد به أي عيب.

وتابع مخيمر: "خصصنا الخط الساخن 2795732 لتلقي شكاوى المواطنين بشأن عدم قبول المواطن لإعادة البضاعة المعيبة، ومن حق المواطن ارجاع أي سلعة معيبة خلال 14 يومًا".