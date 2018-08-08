قال الدكتور محمد حجازي، رئيس لجنة التشريعات بوزارة الاتصالات إن قانون حماية البيانات الشخصية يحمي المواطن المصري من الأفعال الإجرامية مثل سرقة بيانات الحسابات البنكية وغيرها.

وأضاف "حجازي" في حوار لبرنامج "رأي عام" على قناة "TEN"، أن الوزارة تريد حماية المواطن، والخصوصية الإلكترونية له على الإنترنت، وهناك التزام دستوري على الدولة لحماية الحياة الخاصة، والفضاء المعلوماتي له.

وتابع أن "قانون حماية البيانات الشخصية يمنح المواطن حق حفظ بياناته، وقسم البيانات الشخصية لنوعين وهي مثل الاسم والرقم القومي ورقم العربية، وغيرها، وبيانات حساسة مثل البيانات المالية والصحية، والمعتقدات الدينية".