استمرت فعاليات خطة النشاط الصيفي لإدارة الموهوبين والتعلم الذكي صيف 2018 بالمعسكر الدائم للموهوبين والتعلم الذكي بمقر المركز بالمدرسة الثانوية الفندقية بمدينة طور سيناء، اليوم، بمشاركة العشرات من طلاب المدارس من مختلف المراحل الدراسية وعدد من طلاب الجامعة ضمن رابطة الخريجين.

وتألق الطلاب الموهوبون في الرسم والمشاركين في المعسكر في عمل جدارية "في حب مصر" تضم رموز الحضارة المصرية ويحتويها علم مصر تحت إشراف الفنان التشكيلي الدكتور سمير عوض .

وأكد عوض، في بيان، اليوم، خلال الورشة العملية للطلاب أن الفن التشكيلي ليس ترفًا ولا فلسفة ولا تجميلاً لمكان ما إنما هو قدرة حسية تعبيرية تخاطب الآخر واللغة عالمية تحاكي الإنسان أينما كان ومهما كانت لغته.

واستعرض عوض دور الفن التشكيلي قائلا "يرتبط عادة الفن بالمكان والزمان فالفن ينبع من بيئة الفنان وما يدور حوله أي محيطه وفضاءه، لافتا إلى أن حضارات الأمم تقاس بما تتركه من ثقافات وفنية وعلوم إنسانية، فالحضارة تتكون من: الثقافة الإنسانية بجميع فنونها وفنون خالدة تتناقلها الأجيال والعلوم الإنسانية في الحضارة الأكثر تقدما عن الثقافة الفنية لأنها تلبي حضارات الشعوب بما تحتاجه من تطور".