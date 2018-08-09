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كل ما تريد معرفته عن «الضريبة العقارية»

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الجندي: ذبح الأضاحي بالشارع يؤدي لانسداد الصرف الصحي ويشوه الجدران

الجندي: ذبح الأضاحي بالشارع يؤدي لانسداد الصرف الصحي ويشوه الجدران

فيديو| "بكري": الراهب المشلوح اعترف بقتل أبيفانوس.. وأرشد عن محرضيه

فيديو| "بكري": الراهب المشلوح اعترف بقتل أبيفانوس.. وأرشد عن محرضيه

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بعد استجابة الرئيس لمطلبهم.. الطفلة مروة تصل إلى معهد ناصر لبدء العلاج

"ماعت": مؤشرات التنمية تعبّر عن مدى تدهور وضعية الشعوب الأصلية

"ماعت": مؤشرات التنمية تعبّر عن مدى تدهور وضعية الشعوب الأصلية

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وزير الري يصدر قرارا بتكليف رئيس جديد لهيئة المساحة

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بالجداول التوضيحية| كيف تحسب الضريبة العقارية؟

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"س و ج".. ما تريد معرفته عن "الضرائب العقارية"

"س و ج".. ما تريد معرفته عن "الضرائب العقارية"

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