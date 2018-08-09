وجهت السيدة هالة، والدة الطفلة مروة تامر محمد، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على استجابته لطلبها علاج طفلتها على نفقة الدولة؛ وذلك لحاجتها لتدخل جراحي سريع ودقيق لإجراء عملية تثبيت فقرات الرقبة، نتيجة تأثر النخاع الشوكي وعدم قدرة الطفلة على الحركة.

وقالت هالة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، المُذاع عبر فضائية "المحور"، إنها لم تكن تتوقع أن تصل مناشدتها لرئيس الجمهورية بمثل هذه السرعة.

وأضافت: "حالتنا النفسية تحسنت تمامًا، والاهتمام بطفلتنا أصبح كبيرًا للغاية، والرئاسة ووزارة الصحة متواصلين معي على الدوام".

وتابعت: "الدكتور خالد مجاهد متحدث الوزارة والدكتور أحمد السبكي معايا على طول ولما بتصل بيهم بيكنسلوا ويتصلوا هم، وبيطمنوني".