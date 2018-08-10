أظهرت بيانات رسمية في تونس، اليوم، "تواصل تحسن الصادرات بنسق ملحوظ خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة الحالية، حيث سجلت ارتفاعا بنسبة 23.3 % مقابل 15.9 % خلال نفس الفترة من سنة 2017".

جاء في بيانات للمعهد الوطني للإحصاء (حكومي)، أن "قيمة الصادرات بلغت 23.58 مليار دينار (8.6 مليارات دولار)، مقابل 19.12 مليار دينار (7.01 مليارات دولار) خلال الفترة نفسها من 2017"، وفقا لما ذكرته وكالة "الاناضول"التركية.

وارتفعت الواردات بنسبة 20.8 % مقابل 18.8 % خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2017، وبلغت قيمتها 33.52 مليار دينار (12.29 مليار دولار)، مقابل 27.75 مليار دينار (10.17 مليارات دولار) تم تسجيلها خلال نفس الفترة من سنة 2017، ووفق البيانات نفسها، فقد نتج عن هذا التطور في الصادرات والواردات تسجيل عجز تجاري في حدود 9.94 مليارات دينار (3.6 مليارات دولار)، مقابل 8.62 مليارات دينار (3.16 مليارات دولار) في الفترة نفسها من سنة 2017.

وسجلت صادرات قطاع المنتوجات الزراعية والغذائية ارتفاعا بنسبة 67.6 بالمائة، وكذلك قطاع الصناعات المعملية بنسبة 28 بالمائة، والملابس والجلد بنسبة 21 بالمائة، وفي المقابل، بقيت صادرات قطاع الفوسفات ومشتقاته في تراجع بنسبة 4.8 بالمائة.

وعانت تونس منذ 2011 تباطؤا في النمو الاقتصادي، وسجلت انكماشا في بعض الفترات بسبب التوترات الأمنية التي شهدتها البلاد، وأثرها على الاستثمارات الأجنبية، وأسعار الصرف، وقال رئيس الحكومة يوسف الشاهد في تصريحات سابقة، إن العام الجاري 2018 سيكون آخر عام صعب اقتصاديا على تونس، وتتوقع الحكومة التونسية تسجيل نمو نسبته 3 بالمائة خلال 2018.