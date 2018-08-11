عقب توجيهات "السيسي".. أمل "الطفلة مروة" في السير يتجدد

نجحت العملية الجراحية العاجلة التي وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بإجرائها للطفلة مروة تامر محمد، صاحبة الـ7 أعوام، على نفقة الدولة، بعدما أجراها لها الدكتور أحمد محمد البدراوي، أحد أكبر أساتذة جراحة العمود الفقري بمصر، في غرفة عمليات بمستشفى معهد ناصر للبحوث والعلاج، التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة والسكان.

وأكد الدكتور أيمن خلاف، القائم بأعمال مدير "معهد ناصر"، لـ"الوطن"، استقرار حالة الطفلة مروة عقب إجراء العملية الجراحية، قائلاً: "الحمد لله العملية اتعملت بنجاح، والطفلة بخير".

وأضاف "خلاف"، في تصريح لـ"الوطن"، أن الجراحة التي أجريت للطفلة هي تثبيت الجمجمة بـ"الفقرات العنقية" بالعمود الفقري، متوقعاً أن تسير الطفلة بشكل جيد عقب تلقيها الرعاية الصحية اللازمة لها بعد إجراء "الجراحة المعقدة".

وشدد القائم بأعمال مدير "معهد ناصر"، على أن "المستشفى"، أجرت كل الفحوصات والأشاعات الخاصة بحالة الطفلة قبيل إجراء "العملية الجراحية"، ويتابعها نخبة من الأطباء في المعهد، مع توفير كافة الاحتياجات العلاجية لها.

ويؤكد القائم بأعمال مدير "معهد ناصر"، أن أسرة الطفلة لن تتحمل "ولا مليم" في الرعاية الصحية لأبنتها، مشيراً إلى أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، مهتمة للغاية بحالة الطفلة، وتتابعها باستمرار.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمر بعلاج الطفلة مروة تامر محمد (7 سنوات) ابنة مركز الباجور بمحافظة المنوفية، على نفقة الدولة، بعد مناشدة والدة الطفلة، الرئيس بالتدخل لعلاج ابنتها وذلك لحاجتها لتدخل جراحي سريع ودقيق لإجراء عملية تثبيت فقرات الرقبة، نتيجة تأثر النخاع الشوكي وعدم قدرة الطفلة على الحركة، ما يؤدي إلى المعاناة اليومية للأسرة وعدم قدرتهم على علاج ابنتهم.

وأعقب استجابة الرئيس لاستغاثة أسرة "مروة"، تواصل وزيرة الصحة والسكان معهم، وإرسال سيارة إسعاف مجهزة لمنزل أسرة الطفلة، والتى نقلتها إلى معهد ناصر للبحوث والعلاج، لتتلقى الرعاية الصحية اللازمة لها.