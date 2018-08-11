أحيا الفنان إيمان البحر درويش، حفلة غنائية كبرى، مساء اليوم، ضمن فعاليات مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء، في دورته الـ27، والذي تنظمه دار الأوبرا المصرية.

حضر درويش بصحبة مدير فرقته خالد شهدي، وقدم عدد من أغانيه الشهيرة منها؛ "في البحر سمكة"، "الصحبجية"، "هز الهلال"، وغيرها، وسط تصفيق حار من جمهوره الذي ملأ جنبات القلعة في جو شاعري جميل.

يذكر أن مهرجان القلعة الدولي الـ 27 للموسيقى والغناء، انطلق أول أغسطس الجاري، وينتهي يوم الجمعة 17 من الشهر نفسه.