قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إنه وبالنسبة لأعمال الحماية من السيول تمت من خلال تنفيذ 29 بحيره صناعية و140 بحيرة جبلية و253 خزان أرضي و17 حاجز توجيه و70 سد أعاقة لتقليل تأثيرات السيول التي قد تحدث في شحن الخزان الجوفي بواقع 1.4 مليار جنيه، موضحًا أن الأراضي المكتسبة في عدد من المحافظات المطلة على البحار كانت حوالي 3 مليون متر مربع وله انعكاس في تخليق شواطئ جديدة.

وأضاف عبدالعاطي خلال كلمته أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي أثناء افتتاح مشروع قناطر أسيوط الجديدة أن ممشي "أهل مصر" والذي طالب الرئيس عبدالفتاح السيسي افتتاحه في الساحل الشمالي في منطقة بحوالي 70 كم وعرض 150 متر داخل البحر سيتكلف في حدود 10 مليار جنيه بعد انتهاء التصميمات والدراسات الأولية له، موضحا أن الوزارة انتهت من حفر آبار جوفية بحوالي 1.7 مليار جنيه وبصدد افتتاح 75 بير جوفي بطاقة شمسية بتكلفة 110 مليون جنيه وشبكة ري ومساقي لتوفير استهلاك المياه وادخال الري الحديث في الأراضي.