قال محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري، إن اليوم العالمي للشباب مناسبة لتفقد مسيرة الشباب، ورؤية مطالبهم وما يسعون للحصول عليه من حق في التعليم والصحة والاقتصاد والسياسة وجميع مجالات الحياة.

وأوضح ممدوح، في تصريحات صحفية، اليوم، أن للشباب دور كبير في تنمية المجتمعات وإن الدول لا تنهض إلا بشبابها وأن اليوم العالمي للشباب هو فرصة لإظهار إبداعاتهم ودعمهم لخروج أفكارهم للنور وتوجيها بطريقة صحيحة والعمل على إزالة التحديات من طريقهم وتوفير السبل الداعمة لهم .

وقال ممدوح إن مجلس الشباب المصري يسعى لأن يكون الكيان الحاضن لجميع الشباب المصري والمعبر عن طموحاته وأحلامه، وذلك في إطار وطني يمثل الجميع من أجل رسم ومتابعة وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات وتحصين الشباب بالقيم والأخلاق وتعزيز الهوية المصرية وصولًا إلى تنمية مستدامة تتوافق مع القوانين والأنظمة الدولية.