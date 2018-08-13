أصدر الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تعليمات مشددة لجميع مديريات الطب البيطري في المحافظات بتكثيف الحملات الإشرافية على محلات عرض وبيع وتداول اللحوم، وكذلك ثلاجات حفظ اللحوم وضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية.

وأكد الدكتور حسن الجعويني رئيس الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر، أن الهدف الأساسي للإدارة العامة للتفتيش على اللحوم هو تنفيذ القوانين والقرارات المنظمة لعمليات تداول اللحوم والدواجن والأسماك ومنتجاتهم، والالتزام بالمواصفات القياسية المصرية لهذه المنتجات؛ للتأكد من وصولها إلى المستهلك بصورة آمنة وصحية.

وكشف تقرير للهيئة، أن الحملات التي قامت بها إدارات التفتيش بالهيئة أسفرت عن مصادرة 47.052 كجم من اللحوم لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، أو للذبح خارج المجازر، وبلغ إجمالي أعداد المحاضر المحررة بمعرفة أطباء التفتيش على اللحوم 589 محضرا.