قال اللواء الدكتور راضي عبد المعطي رئيس جهاز حماية المستهلك، إن مبادرة إقامة مسعكر عمل دائم لمدة أسبوع اعتبارا من اليوم بمقر الجهاز بالقرية الذكية لحل شكاوى المواطنين بالتنسيق مع الجهات والكيانات المعنية تأتي من حرص الجهاز على حماية المستهلك، وتماشيا مع توجهات الدولة، وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي الدائم على المواطن المصري وضرورة إيجاد الحلول السريعة للمشاكل التي تواجهه، والجهاز في إطار ذلك ومن خلال فحص الشكاوى آثرنا أن نقوم بإعداد معسكر مغلق متكامل لمدة أسبوع وعلى مدار 24 ساعة للعمل على حل كافة شكاوى المواطنين المتراكمة، بالإضافة لتلقي الشكاوى الجديدة.

وأضاف عبدالمعطي، خلال حواره لقناة "إكسترا نيوز"، أن وزير التموين قدم دعم للمبادرة، وأكد على ضرورة توفير البنية الأساسية لإنجاح هذه المبادرة، وتم التنسيق مع كافة الشركات والكيانات والجهات الحكومية والخاصة، وبدأنا في الاتفاق على حل مشاكل المواطنين والاهتمام به وإعلاء قيمته، وبدأنا منذ الصباح على قدم وساق ليل نهار لحل كل الشكاوى والمؤشرات حتى الآن جيدة، وهناك حلول سريعة للشكاوى.

وتابع عبدالمعطي، أنه يتم التواصل المباشر مع المواطنين و1223 شكوى تم حلها حتى، وفريق عمل الجهاز مؤمنين وسعداء بالعمل في المبادرة، لافتا إلى أن المبادرة هدفها تخفيض زمن الاستجابة لشكاوى المواطن، وتكثيف التواجد من العاملين بالجهاز دون الارتباط بمواعيد عمل هو حرص منهم على إنجاح المبادرة.

وأوضح عبدالمعطي، أن جهاز حماية المستهلك يعمل في إطار القانون وهذه المبادرة استهدفت تفعيل الدور المجتمعي والوطني لكل أطراف العملية الإستهلاكية، ووجهنا لهم رسالة بإعلاء قيمة المواطن المصري وحل مشكلاته، وكان هناك استجابة من الشركات، وحتى الآن هناك التزام وتجاوب لحل مشاكل المواطنين.