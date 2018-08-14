نفت وزارة الموارد المائية والري، ما يتداول في بعض وسائل الإعلام وعبر صفحات التواصل الاجتماعي، من تصريحات منسوبة للدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري عن "استخدام 3 لترات من المياه تكون كافية للاستحمام"، مؤكدة الوزارة أن هذا الكلام عار تمامًا عن الصحة، وأن مثل هذا التصريح لم يصدر عن الوزير ولم يتم الإدلاء به نهائيًا.

وأكدت وزارة الري، في بيان، اليوم، تبنيها برامج التشجيع على ترشيد المياه في مختلف القطاعات المستخدمة للمياه، إلا أن مثل تلك الشائعات تؤدي إلى إحداث بلبلة بين جموع المواطنين والرأي العام المصري، كما تعمل تلك الأخبار المغلوطة على إعطاء صورة ذهنية سلبية، وتحاول أن تنال من الإنجازات التي تقوم بها مؤسسات الدولة ومن بينها وزارة الموارد المائية والري.

وطالبت الوزارة الصحفيين والإعلاميين أن يعملوا على توخي الحذر عند نشر أي تصريحات تخص وزارة الموارد المائية والري دون الرجوع إلى مصدر الخبر مع التأكد من صحة تلك التصريحات أو البيانات، لافتة إلى وجود آليات رسمية تخصصها الوزارة للتواصل مع كافة وسائل الإعلام، كما أن الوزارة حريصة على دعم جهود هذه الوسائل في التوعية بالتحديات المائية التي تواجه الدولة باعتبارهم شركاء في التوعية بالبرامج والخطط التي تنفذها قطاعات وهيئات الوزارة لمواجهة العجز المائي للبلاد حتى لا تنتشر شائعات ومعلومات مغلوطة يستغلها بعض الأطراف التي لا تريد أن تتقدم الدولة.