قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن ملف المخلفات موجود على أجندة وزارة البية ووزارة التمية المحلية، وخلال الفترة الماضية أجريت الدراسات الفنية وقتلت بحثا، وتم تحديد التحديات من حيث البنية التحتية وقلة الرقابة وضعف التمويل، وتحديد المسؤوليات بشراكات مع وزارات مختلفة ولجان البرلمان ووضع منظمة ترتكز على أهمية تحسين حياة المواطن من خلال تحديد المسؤوليات.

وأضافت خلال حوارها مع الإعلامية جيهان منصور ببرنامج "الحياة أحلى" على شاشة "الحياة" أن جهاز تنظيم المخلفات ودوره تخطيط ودعم فني ورقابة ووزارة التنمية المحلية دورها التنفيذ والإشراف حتى لا يتم الخلط.

وأضافت أن كل محافظة لها طبيعة وخصوصية من حيث نوعية المخلفات وأماكن تجمعها وعدد سكانها والتمركز، مشيرة إلى أن مصر تحتاج 300 منطقة خدمة لتجميع المخلفات 150 مصنعا و50 مدفنا.