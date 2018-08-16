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"فتاة التجمع" تروي تفاصيل تعرضها للتحرش: "عاكسني 3 مرات قبل ما أصوره"

"فتاة التجمع" تروي تفاصيل تعرضها للتحرش: "عاكسني 3 مرات قبل ما أصوره"

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