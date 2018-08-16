قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن مصر لديها فرص ممتازة للتطور نتيجة الجهد الذي بُذل، خلال الـ4 سنوات الماضية، خاصة في ملفات البنية التحتية.

وأضاف معيط، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج "مساء dmc"، المُذاع عبر فضائية "dmc"، أن ما يقال عن "توقف حركة السوق" غير صحيح.

وأشار وزير المالية إلى أن عدد السكان زاد 10 ملايين نسمة، خلال السنوات الـ4 الماضية، وهو ما استلزم زيادة القوة الاستهلاكية ومن ثم لا يمكن أن يقال أن السوق في مصر "نايم"، لكن "ممكن بعض الناس يقولوا كان ممكن يكون أفضل من كده".