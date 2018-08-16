حكت "منة جبران"، بطلة "فيديو التحرش" بمنطقة التجمع الخامس، تفاصيل الفيديوهات التي نشرتها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، لعدد من الشباب "يتحرشون لفظيا بها".

وقال منة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامجه "العاشرة مساء"، المذاع عبر فضائية "دريم": "أنا كل يوم بمشي في نفس الشوارع وبيحصل نفس الكلام ده، ويمكن أكتر وبصور وبنزل على (إنستجرام)".

وتابعت: "محدش بيرد ولو حد فعلا تحرش بيا لفظيا محدش بيرد، وبيعملوا نفسهم مش واخدين بالهم وده بقا العادي".

وأوضحت الفتاة أنها تقف في هذا المكان لانتظار الحافلة التي تستقلها للذهاب لعملها، مضيفة: "هو خد اللي فيه النصيب والحمد لله، الرسالة بتاعتي وصلتها، وأنا متأكدة أن الولدين اللي أنا صورتهم عمرهم ما هيعملوا كده تاني، ولا حد من قرايبهم ولا حد من أصحابهم".

ولفتت جبران إلى أن الشاب لم يعرض عليها تناول "الكوفي" فحسب، لكنه ظل "يعاكسها"، قبلها، 3 مرات قبلما يتوقف ويعرض عليها تناول القهوة في "أون ذا ران".

وكانت منة جبران، فتاة "التجمع الخامس"، التي نشرت فيديو لشاب قالت إنه يتحرش بها، وأكدت: "نتعرض بصورة يومية لمثل هذا الموقف وقت انتظار الأتوبيس"، وتصور الموقف بالكامل وتنشره على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".