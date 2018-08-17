قال الشيخ أسامة قابيل، الواعظ المرافق لرحلة حج أسر شهداء الشرطة، إن أسر الشهداء ينتابهم بعض البكاء والحزن على فقدان أبنائهم، موضحًا، أن البعض الآخر منهم لديهم رسالة عظيمة تقضي بتقديم أبنائهم فداءً للوطن.

وأضاف قابيل في حوار له على فضائية "إكسترا نيوز"، أن والدة أحد الشهداء، قالت إنها جائها رؤية ورسالة بأن أبنها الشهيد يطوف بجوارها أثناء الطواف حول الكعبة، موضحًا، أن أرواح الشهداء لم تمت، ولكنها موجودة معنا وذلك تأكيدًا لحديث الرسول -صلى الله عليه وسلم- الذي يقول فيه "الأرواح جنود مجندة من تعارف منها أتلف وما تناكر منها أختلف".