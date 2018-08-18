استعرض الإعلامي جابر القرموطي تقارير صحفية تحذر من تناول البصل الذي يحتوي على مادة سوداء أسفل قشرته، وتنوه بأن هذه المادة تتسبب في الإصابة بمرض السرطان، خلال حلقة السبت من برنامجه "مانشيت القرموطي"، المذاع عبر فضائية "النهار".

واستعرض القرموطي تقريرا نشر في موقع "هن"، التابع لجريدة "الوطن"، قال فيه الدكتور مجدي نزيه، استشاري التغذية، إن السموم الفطرية التي تسمى بـ"الأفلاتوكسين" لا تخرج من الجسم بأي وسيلة مهما كانت قوية، فهي عبارة عن مخلفات تتخلف عن الفطريات، مؤكدا أنها مادة خطيرة، يستخدمها الأطباء لإصابة فئران التجارب بالسرطان لتنفيذ التجارب عليها في مدة قصيرة.

وقال نزيه، إن هذه الفطريات "عبارة عن عفن أسود اللون"، وهي كائنات شديدة القدرة على التكيف، فهي تنمو على الأغذية التي لا تنمو عليها البكتيريا، مثل "الليمون، البصل، البرتقال، البطاطس، الخبز، والفول السوداني".

ونصح نزيه بالتخلص من البصلة أو الليمونة أو أي نبات يظهر عليه هذا العفن الأسود، وذلك لأنه يتسبب في سرطان الكبد.

استشاري تغذية يحذر من «البذرة السوداء» في البصل أو الليمون: تسبب السرطان

في البداية عرض القرموطي "بصلة"، يظهر عليها المادة السوداء التي يحذر التقرير من تناولها، لافتا إلى أنها تتسبب في الإصابة بالسرطان كما جاء ببعض التقارير، مبديًا استيائه من انتشار الشائعات حول تسبب أغلب ما يأكله المصريون في الإصابة بالسرطان.

من جهته قال الدكتور محمد علي عز العرب، مؤسس وحدة الأورام بمعهد الكبد، في مداخلة هاتفية للبرنامج، إن هناك بحث أجري في محافظة الشرقية منذ 14 عاما، توصل إلى أن نسبة الفطر الأسود "الأفلاتوكسن" تراوحت بين 30 لـ60% في بذور بعض النباتات.

وأوضح عز العرب أن الجامعات المصرية فحصت دم مرضى سرطان الكبد ومرضى التليف، وبعض الأصحاء، ووجدوا أن نسبة الفطر الأسود "الأفلاتوكسن" موجودة لدى مرضى الكبد بشكل أكبر من الأصحاء.

وأكد أن جميع المراجع والأبحاث الدولية وجدت علاقة وثيقة بين فطر الـ"اسبرجلاس" وما يسببه من إفراز لسم الـ"أفلاتوكسن"، في الإصابة بسرطان الكبد، خاصة لمرضى فيروسي "B&C"، وأن هذا ما حذرت منه منظمة الصحة العالمية.

ولفت عز العرب إلى أن نسبة سرطان الكبد وصلت في مصر لـ30 مريضا لكل 100 ألف من السكان، بعدما كانت نسبتها لا تتعدى 2 لـ3 لكل 100 ألف من السكان منذ 30 عاما، مشيرا إلى ضرورة البحث عن أسباب الإصابة بسرطان الكبد، الذي يعتبر في الترتيب الثاني من أسباب الوفيات لمرضى السرطان في مصر والخامس عالميًا.

ونصح بالتخلص من البصلة المصابة بالعفن الأسود فورًا، وعدم غسلها أو إزالة القشرة المصابة وتناولها، مطالبًا بضرورة التخلص منها بشكل نهائي.

وحذر مؤسس وحدة الأورام بمعهد الكبد من هذا الفطر، مشيرًا إلى أنه سبب خلل جيني في الجين المسؤول عن منع الإصابة بسرطان الكبد، وأن "الأفلاتوكسن" يسبب في خلل في هذا الجين، ويسبب الإصابة في السرطان.

على صعيد آخر، نفى الدكتور حامد عبدالدايم، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، ما تردد عن تسبب الفطر الأسود في الإصابة بسرطان الكبد، مؤكدًا أن اللون الأسمر ناتج عن إصابة فطرية تصيب محصول البصل أثناء تخزين البصل بشكل غير جيد، وفي مكان يتسم بالرطوبة.

ولفت عبدالدايم إلى أن المادة السوداء الموجودة تحت قشرة البصل هي عبارة عن جراثيم هذا الفطر، مؤكدًا أنه بمجرد غسيل البصلة أو إزالة القشرة المصابة تصبح صالحة للاستخدام، ولا توجد بها أي مشكلة على الإطلاق.

وتابع: "ولو الموضوع ده بيسبب السرطان يبقى كلنا مصابين بالسرطان بقا وربنا يحفظ الشعب المصري"، مشددا أن البصل المصري لا يسبب الإصابة بالسرطان، واصفًا البصل والثوم بأنهما "صيدلية متنقلة".

وأضاف: "هو كل حاجة هتسبب السرطان واشمعنى الأبحاث دي ظهرت دلوقتي، وخلينا نتكلم بصراحة بقا ومحدش يزعل مني، ليه الأبحاث دي مظهرتش من عشر سنين أو 15 سنة، ما هو طول عمر الأمراض دي موجودة في البصل".

واستطرد: "يعني يا جماعة مش عاوزين نسود عيشة الناس، ومش ناقص نقول للناس إن البصل يسبب السرطان".

ورد عبدالدايم على سؤال عز العرب عن ماهية هذا الفطر، وهل هو "الأسبرجلس"، ليجيبه عبدالدايم بأنه فطر الـ"بترايتس"، وأن اللون الأسود هو لون جراثيم هذا الفطر.

وطالب عز العرب بفحص صوامع تخزين الغلال للكشف عن فطر "الأسبرجلس" وتقديم النصح للمواطنين عن الطريقة السليمة لتخزين البصل، لعدم إصابته بهذا الفطر الخطير.

وفي النهاية أبدى عز العرب اقتناعه بما ذكره المتحدث باسم وزارة الزراعة، بأن المادة السوداء الموجودة في البصل لا تسبب سرطان الكبد.

ونصح المتحدث باسم وزارة الزراعة بضرورة غسل أي فاكهة أو خضراوات وإزالة قشرتها قبل تناولها، مثل البصل والخيار وغيرها من الخضراوات والفاكهة.

وتناول القرموطي البصل على الهواء مباشرة، وكسر بصلة بيده، وشرع في تناولها، مؤكدًا أن البصل سليم ولا يصيب بالسرطان.