يستضيف محمد الباز، مقدم برنامج 90 دقيقة بقناة المحور الفضائية،الليلة، حلقة خاصة عن الحج وعيد الأضحى المبارك، من خلال حلقة استثنائية مع 3 من المنشدات والمبتهلات المؤسسين لأول فرقة انشاد ديني للبنات في مصر، وذلك في الساعة الثامنة مساء.

والمنشدات هم كل من نعمة فتحي السيد علي مؤسسة فرقة الحُور الإنشاد الديني، وهي أول فرقة إنشاد ديني بنات في مصر تأسست 1 فبراير 2017، وراندا عماد حمدي عبدالنبي عضوة بفرقة الحور، وزينب محمد عبداللطيف حسن عضوة بفرقة الحور.

وتقدم مؤسسات فرقة الحور مجموعة من الأغاني والأناشيد والابتهالات عن الحج وعيد الأضحى ويوم عرفة، كما يكشفن سر عودة ظاهرة المداحات من جديد وحكايات أناشيد وابتهالاتهم في حب الرسول، صلى الله عليه وسلم، وكيف بدأت الفكرة وكيف تحولت من حلما لحقيقة.

كما يقدمن مجموعة متنوعة من الأغاني والأناشيد ومنها "لبيك اللهم لبيك، وديالي سلامي يا رايح للحرم، من نورك يا رب اهديني، كم ناشدا، من راح الحب اشرب واسقيني، رايحة فين يا حاجه، صلوا على نبينا، مولاي كتبت رحمة الناس عليك، التكبيرات، يا ليلة العيد، موشح أمدح المكمل".