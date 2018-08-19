يتواجد حاليًا بمشعر "منى"، آلاف الحجاج، قبل وقوفهم على جبل "عرفات" غدا، ضمن مناسك فريضة الحج، التي تعد هي الركن الخامس من أركان الإسلام.

ويعتبر موسم الحج أكبر تجمع بشري في العالم به حشود مسلمة من دول وجنسيات ولغات مختلفة يجمعها هدف واحد، ولذلك ففي أثناء تأدية تلك الفريضة، توجد عدد من النصائح المهمة التي ينبغي على الحاج معرفتها، لتجنب الإصابة بأمراض الجهاز الهضمي.

توجد عدد من الأمراض التي تصيب الجهاز الهضمي وتنتشر أثناء الحج ومنها الإسهال، الإمساك، الغثيان والقيء، وللتخفيف من مضاعفاتها، نشر موقع وزارتي الحج والصحة السعودية، عدد من النصائح الهامة التي ينبغي على الحاج معرفتها، وهي كالتالي:

- الابتعاد عن الوجبات التي تحتوي على دهون عالية.

- التأكد من نظافة الأكل وطهوه جيدا.

- تجنب الشراء من الباعة المتجولين.

- الإكثار من تناول السوائل حتى لا يتعرض الجسم للجفاف، في حال الإصابة بالإسهال، ومراجعة أقرب مركز صحي إذا استمر دون توقف.

- تناول كمية كبيرة من الخضراوات والفاكهة الطازجة.

- الإقلال من تناول المأكولات والمشروبات، خصوصًا الدهنية، في حال الإصابة بالغثيان والقيء، ومراجعة الطبيب إذا كان التقيؤ شديدا أو استمر لفترة طويلة.

وفي حال الإصابة بالتسمم الغذائي، الذي يتعرض له الكثير من الحجاج، حيث ينتج عن ذلك التهاب حاد في الأمعاء والقولون، ومن أعراضه آلام في البطن، صداع، ارتفاع في درجة الحرارة، إسهال وقيء، يجب اتباع التالي:

- التأكد من غسل الفاكهة والخضراوات جيدا بالماء قبل تناولها.

- التأكد من تاريخ الصلاحية عند شرائك الأطعمة والمشروبات المعلبة.

- تجنب تناول الأطعمة المكشوفة والمعرضة للحشرات والتلوث.

- غسل اليدين جيدا قبل وبعد إعداد وتناول الطعام.

- تناول الطعام المطهو مباشرة، وحفظه في الثلاجة بعد تبريده إذا دعت الحاجة.

- تجنب تخزين الطعام المطهو في الباصات وأثناء التنقل بين المشاعر لفترات طويلة؛ حيث يُعد ذلك أحد العوامل الرئيسة المسببة للتسمم الغذائي أثناء الحج.

- عليك معرفة أن حفظ الطعام المطهو في درجة حرارة الغرفة لأكثر من ساعتين يؤدي إلى تكاثر الجراثيم ومن ثم تسمم الطعام.

- استخدام المياه النظيفة ويُفضل المياه المعدنية المعبأة للشرب ولطهو الطعام، وفي حالة عدم التأكد من نظافة المياه يجب غليها قبل الاستعمال.

- عدم شرب المياه من صنابير المياه ومكعبات الثلج غير النظيفة.

- التأكد من شرب الحليب واللبن المبستر واختيار العصائر المعبأة آليا.

- التأكد من تاريخ صلاحية المعلبات وعدم تسرب محتوياتها إلى الخارج.

- حفظ الأغذية سهلة التلف مثل (منتجات الألبان، التونا) قبل وبعد فتحها في الثلاجة.

- يُفضل تناول الفاكهة ذات القشور السميكة مثل الموز والبرتقال حتى تضمن نظافتها وعدم تلوثها.

- استخدام الأوعية والصحون النظيفة ويُفضل استخدام الأطباق والأكواب الورقية.