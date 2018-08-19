أعلنت وكالة الفضاء الروسية «روسكوزموس»، اليوم، أنها تُجرى محادثات مع دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن إمكانية إرسال رائد فضاء إماراتى إلى محطة الفضاء الدولية لمدة شهر.

وأوضحت «روسكوزموس»، فى تصريحات لوكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية، أن الرحلة بمشاركة رائد الفضاء الإماراتى مقرر إجراؤها فى أبريل 2019، مشيرة إلى أن عملية الإطلاق ستجرى من على متن المركبة الفضائية المأهولة «سيوز إم إس - 12»، فضلاً عن ذلك ستتم مناقشة تنظيم بعثة طويلة إلى محطة الفضاء الدولية لدولة الإمارات لمدة شهر واحد.

وسيتم اختيار رائدى فضاء من بين 4 مرشحين، أحدهما ضمن الطاقم الرئيسى، والآخر فى الطاقم الاحتياطى، خلال الشهر الجارى، استعداداً للرحلة المقررة فى أبريل المقبل.