أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في بني سويف، الأحد، رفع حالة الطوارئ القصوى استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

وقال المهندس محمد سعيد نشأت، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي في بني سويف: "تم تشكيل غرفة عمليات لتلقي أي شكاوى طارئة تحدث خلال احتفال المواطنين بعيد الأضحى المبارك، والعمل على حلها حين ورودها فورا، ومتابعة عينات المياه وتشديد الرقابة على محطات التنقية والمعالجة ومياه الشرب وعمل ورديات الصيانة والأعطال على مدار 24 ساعة".

وأهاب رئيس شركة المياه المواطنين أثناء حدوث مشكلات من حيث الانسداد أو الطفوح أو انفجارات فى الصرف الصحي، الإتصال على الخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي على مدار 24 ساعة.