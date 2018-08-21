"الألماني" كان الخطوة الأولى في رحلة البطولة السينمائية التى بدأها محمد رمضان في 2012، لم يكن وقتها "الأسطورة" أو "نمر وان" ولكن مجرد ممثل شاب صاحب وجه مألوف شارك في عدد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية، وبعد مرور 6 سنوات في 2018 يعود محمد رمضان لموسم العيد بـ "الديزل"، وهو يؤكد "ثقة في الله رقم واحد" في انتزاع الإيرادات من الأفلام المنافسة خلال الموسم، ويعتبر الفيلم رقم 8 الذي حمل اسم بطله منفردًا على "الأفيش"، وفيما يلي الأفلام التى صنعت مشوار محمد رمضان السينمائي:

- "الألماني": الفيلم من تأليف وإخراج علاء الشريف الذى لم يقدم سوى 3 أعمال للسينما كان "الألماني" أولهما، ومن إنتاج شركة "آرت تمبلت"، وكانت تدور أحداث الفيلم حول بلطجي ومسجل خطر يدير المنطقة العشوائية التى يسكن بها، وحقق الفيلم وقتها إيرادات اقتربت من مليوني جنيه خلال عرضه في يونيو 2016.

- "عبدو موتة": بالرغم أن الفيلم يعد ثاني خطوات "رمضان" إلا أنه حقق أرباح قياسية عند عرضه في موسم عيد الفطر 2012، فبلغ إجمالي الإيرادات وقتها 22 ونصف المليون جنيه، كان من تأليف محمد سمير مبروك، وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج أحمد السبكي، بينما تدور أحداث الفيلم حول بلطجى يعمل فى تجارة المخدرات.

- "قلب الأسد": ارتبط اسم محمد رمضان بعد ذلك بالموسم السينمائية الأبرز، حيث تم طرح الفيلم في موسم عيد الفطر عام 2013، تأليف حسام موسى، وأول تجربة للمخرج كريم السبكي، وتدور أحداثه حول شاب يعمل في السيرك قبل أن يستغله أحد رجال الدولة الفاسدين في تجارة السلاح، ووصلت إيرادات الفيلم إلى 16 مليون و438 ألف جنيه.

- "واحد صعيدي": طرح الفيلم في موسم عيد الأضحى 2014، ولكن الفيلم كان مشروع قديم كان من المقرر أن يكون بمثابة أول بطولات "رمضان" السينمائية قبل أن يحقق نجوميته، وتم تعديل أجره عن الفيلم من 70 ألف جنيه إلى 3 ملايين جنيه، من إخراج إسماعيل فاروق، وحقق الفيلم إيرادات وقتها قاربت 15 مليون دولار.

- "شد أجزاء": حقق الفيلم إيرادات عند طرحه وصلت إلى 22 مليون جنيه في موسم عيد الفطر 2015، وكان بمثابة خروج لـ محمد رمضان عن قالب الخارج عن القانون الذي قدمه في أعماله السابقة، تأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج حسين المنباوى، تدور أحداث الفيلم حول ضابط شرطة يتعرض لموقف يقلب حياته المهنية والشخصية رأسا على عقب، عندما يتم قتله على يد إحدى العصابات فيسعى للانتقام والثأر لها، وهو ما جعله مطاردا من قبل قوات الأمن.

- "آخر ديك في مصر": تم طرح الفيلم في موسم إجازة منتصف العام في 2017، ويعتبر تجربة سينمائية جديدة بالنسبة لـ "رمضان" تعاون فيها مع المخرج المخرج عمرو عرفة والكاتب أيمن بهجت قمر، وحقق الفيلم إجمالي إيرادات قارب الـ 9 ملايين جنيه، وتدور أحداثه حول علاء الديك الذي يكره النساء وبسبب حادثة لرجال العائلة يجد نفسه مسئولا عن كل النساء فى العائلة بعد ما أصبح الرجل الوحيد.

- "جواب اعتقال": في موسم عيد الفطر في نفس العام تم طرح الفيلم، من تأليف وإخراج محمد سامي، تدور أحداث الفيلم حول خالد الدجوي قائد الجناح العسكري في إحدى الجماعات الإرهابية، والذي يستخدم الدين في محاولة الكسب المادي، وحقق الفيلم إيرادات وصلت إلى 16 مليون و409 ألف جنيه.