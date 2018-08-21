رغم تأكيد وزارة التموين والتجارة الداخلية، انتظام المجمعات الاستهلاكية فى بيع اللحوم للمواطنين فى أول أيام العيد بتخفيضات 25% عن أسعار السوق العادية، فإن جولة «الوطن» التفقدية على عدد من المجمعات الاستهلاكية بمنطقتى «الدقى والسيدة زينب»، رصدت إغلاق أغلب المجمعات، واختفاء اللحوم من بعضها.

أمام بوابة أحد المجمعات الاستهلاكية بميدان السيدة زينب، توجد مجموعة من الورق التى تشير إلى أسعار السلع المتنوعة فكيلو السكر بـ9.5 جنيه، وزجاجة الزيت بـ14 جنيهاً، وكيلو الخراف البلدى بـ62 جنيهاً، والدواجن تبدأ من 33 جنيهاً، ويقول رجل خمسينى يعمل بذلك المجمع، وهو يلوح بكلتا يديه على السلع الموجودة، قائلاً: «مفيش صرف تموين ولا لحمة دلوقتى، واللحمة هتيجى بعد العيد، لأننا إجازة، وفتحنا النهارده نصفّى حسابات بس وهنقفل تانى»، مضيفاً: «مافيش أى تخفيضات وماجتلناش معلومات بتخفيض 25% على السلع التموينية واللحوم».

وأعلنت وزارة التموين حالة الطوارئ طوال أيام العيد، وقال أحمد كمال، متحدث الوزارة، إنه تم توفير السلع واللحوم الطازجة والضأن والدواجن بكميات كبيرة، من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة لها، وبأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق.

وأضاف «كمال»، لـ«الوطن»، أنه «تم تشكيل مجموعات عمل للمرور على المخابز والمطاحن للتأكد من توافر الدقيق، وكذلك المرور على مستودعات البوتاجاز، للتأكد من بيع الأسطوانات بالسعر الرسمى»، وتابع أنه يتم التنسيق مع وزارة البترول، بشأن زيادة حصص المحافظات من البوتاجاز، بنسبة من 20 إلى 25% لتفادى حدوث أى أزمات طوال أيام العيد، مع ضرورة التزام جميع المخابز بإعلان المواعيد للتشغيل أمام المستهلكين، على أن يتم إنتاج كامل حصص الدقيق المدعم وبيعها بالأسعار المحددة، وعدم تسريب الدقيق وبيعه فى السوق السوداء.

متحدث الوزارة: وفرنا السلع واللحوم بكميات كبيرة.. و25% زيادة فى حصص المحافظات من البوتاجاز

ومن جهة أخرى، شهدت أسعار الخضر والفاكهة ارتفاعاً غير مسبوق فى الأسواق، وأرجع تجار الأسباب لقلة المعروض وارتفاع الطلب.

وقال يحيى السنى، رئيس شعبة الخضر والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار الخضراوات والفاكهة بأسواق الجملة ارتفعت بسبب حلول عيد الأضحى، وأضاف أن زيادة الطلب تدفع الأسعار إلى الزيادة والارتفاع، لكنها سرعان ما تعود عقب العيد مباشرة، فضلاً عن أسباب أخرى، منها هجرة المزارعين لأراضيهم بسبب ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج، وقيام الكثير منهم ببيعها أو زراعة منتجات أخرى.