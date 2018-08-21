أغلقت حملة مشتركة لـ«الرقابة الإدارية» ومديرية التموين فى أسيوط مصنعاً غير مرخص للمواد الكيماوية والأدوية، اليوم، بعد تلقّى ضباط الهيئة معلومات عن إدارة أحد الأشخاص منزلاً فى مدينة البدارى لتدوير الأدوية والمضادات الحيوية والمبيدات الحشرية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، وأُحيل صاحب المنزل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات معه.

وفور تلقّى المعلومات، تشكلت لجنة برئاسة محمد إسماعيل، وكيل وزارة التموين فى أسيوط، والمقدم محمود بدوى، رئيس مباحث البدارى، والدكتور أحمد مرعى، من إدارة التفتيش الصيدلى، وعدد من مفتشى مديرية التموين وإدارة التفتيش الصيدلى، لمداهمة المنزل والقبض على صاحب المصنع.

ضبط زجاجات «ترامادول» وكميات من «البودرة» ومكملات غذائية ومبيدات و4 ماكينات كبس وتغليف

وضبطت الحملة عدداً من زجاجات الترامادول الخام، و11 زجاجة صغيرة معبأة، وكمية بودرة خام جارٍ تحليلها لبيان طبيعتها، و4 ماكينات كبس وتغليف ومزج، وعبوات أدوية خاصة بالصيدليات، بينها «ميزوتاك» المستخدم فى عمليات الإجهاض غير القانونية، بالإضافة لكمية كبيرة من العبوات البلاستيكية والزجاجية والجراكن والأوعية وأجهزة طباعة تاريخ إنتاج وصلاحية.

وحرزت القوة كمية من المواد الخام والأدوات وماكينات الإنتاج، وعدداً من الأصناف الدوائية غير المصرح بتداولها خارج المستشفيات، والمكملات الغذائية، والمبيدات الحشرية، و18 عبوة سعة 50 لتراً لكل منها، داخلها مواد كيماوية تستخدم فى صناعة المنظفات، و19 علبة شيكولاتة منتهية الصلاحية.