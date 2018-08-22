واصل المواطنون، توافدهم على حديقة الحيوان، بمدينة الفيوم، خلال الساعات القليلة الماضية، للتنزه والاستمتاع بمشاهدة الحيوانات، والمساحات الخضراء والملاهي في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، بينما خلت شوارع المدينة من المواطنين، باستثناء وسط المدينة.

وقالت الدكتورة نهى مصطفى، المشرف على حديقة الحيوان بالفيوم، في تصريح خاص لـ"الوطن"، مساء اليوم، أن الحديقة سجلت زيارة قرابة 7 آلاف زائر حتى الثالثة والنصف، من مساء اليوم، وأن غالبية زوار الحديقة، اليوم، من الأسر والعائلات، وتوقعت أن يزداد عدد الزوار للحديقة، خلال الساعات القليلة المقبلة.