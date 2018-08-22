أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أنه على كافة القوات الأجنبية المتواجدة في سوريا دون دعوة من حكومة البلاد الخروج منها، وجاء هذا الإعلان في سياق تعليق لافروف على التصريح الأخير الذي أدلى به مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، حين قال إن الولايات المتحدة ستنظر في أشكال تعاون محتملة مع الدول الأخرى في سوريا شرط انسحاب إيران منها.

وصرح لافروف للصحفيين اليوم الأربعاء: "في نهاية المطاف يجب سحب القوات الأجنبية المتواجدة هناك دون دعوة من الحكومة السورية"، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.