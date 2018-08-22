رغم طرح معظم الأعمال الفنية فى موسم عيد الأضحى السينمائى مبكراً، فإن المنافسة بدأت فعلياً بمجرد طرح فيلم «الديزل»، للفنان محمد رمضان، الذى حقق فى يومه الأول إيرادات وصلت إلى 3 ملايين جنيه، متقدماً على فيلم «البدلة» للفنان تامر حسنى، الذى حقق 3 ملايين و386 ألفاً فى يومين.

وما زال فيلم «تراب الماس» للمخرج مروان حامد يواصل نجاحاته، حيث حقق مليوناً و315 ألف جنيه فى اليوم السادس لطرحه، ليقترب إجمالى الإيرادات من 7 ملايين، بينما حقق فيلم «الكويسين» للمخرج أحمد الجندى، وهو الفيلم الوحيد المصنف للجمهور العام، إجمالى إيرادات وصل إلى 2 مليون و700 ألف جنيه، بينما حقق فيلم «بنى آدم»، بطولة يوسف الشريف وإخراج أحمد نادر جلال مليوناً و600 ألف، ويحمل تصنيف (+12).

وبفارق 50 ألفاً عن فيلم «سوق الجمعة» للمخرج سامح عبدالعزيز، الذى حقق 400 ألف جنيه، تذيل فيلم «بيكيا» للمخرج محمد حمدى القائمة، وفقاً لبيان إيرادات أصدرته شركة «دولار فيلم»، وأشار سيد فتحى، مدير غرفة صناعة السينما، إلى أن «المنافسة شىء فى صالح الأعمال السينمائية، خاصة أننا فى موسم قوى، والجمهور متعطش لرؤية صناعة جيدة».

«تراب الماس» يقترب من المليون السابع.. و«بيكيا» يتذيل القائمة

وعلّق كريم السبكى، منتج «الديزل»، على طرح الفيلم متأخراً بعد نزول معظم الأعمال الأخرى فى السينمات، بأن الأمر لم يشغله، لأن الفيلم يضم تفاصيل دقيقة أخذت وقتاً طويلاً أثناء التصوير، ما أدى إلى تأخر طرحه.