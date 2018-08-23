نظمت وزارة البيئة، من خلال وحدة المرأة والفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة في طنطا، وبالتعاون مع المجلس القومي للمرأة حملات توعوية بمراكز كفر الشيخ "الحامول، سيدي سالم، بيلا، ودسوق"، والتي تعد أكبر مراكز كفر الشيخ زراعة لمحصول الأرز، بهدف جذب المرأة إلى الدخول في مجال استثمار المخلفات الزراعية وتحديدا قش الأرز.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن مثل هذه الحملات تهدف إلى تنفيذ عدد من الندوات لتوعية السيدات المشاركات بالآثار السلبية الناتجة عن حرق قش الأرز، والتوعية بالقيمة الاقتصادية للاستثمار في مجال المخلفات الزراعية، وكيفية الاستفادة من الدعم المقدم من وزارة البيئة عن كل طن قش يجمع من خلال فتح مواقع لتجميع قش الأرز، إضافة إلى التسهيلات الميسرة والمدعمة للحصول على المعدات المطلوبة لجمع وكبس وفرم قش الأرز.

وأوضحت أن الحملة مستمرة في مراكز وقرى كفر الشيخ طوال شهر أغسطس؛ للعمل على تحفيز المرأة وشباب الخريجات في خلق أفكار وابتكارات غير تقليدية لاستخدام المخلفات الزراعية، ومنها قش الأرز، والاستفادة من تلك المشروعات في القضاء نهائيا على ظاهرة حرق القش؛ للحفاظ على الصحة العامة للمواطن المصري.